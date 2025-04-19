Франшизы России 2026

Проверенные
По 15 критериям
- Количество франчайзи
- Выписки из налоговой
- Количество точек
- Суды, банкротство
Актуальные
Ищите по
- Стоимости
- Направлению
- Росту сети
- Прибыльным франшизам
Аналитика рынка
и регулярные исследования
3% лучших
Отобрали франшизы с самой высокой эффективностью и прозрачностью
Малый бизнес
Каталог франшиз 2025 для малого бизнеса в России недорого
Льготный кредит
Предложения для открытия по франшизе на особых условиях
Статьи и рейтинги
Как работает обратный франчайзинг на примере магазинов Пятерочка
Модель обратного франчайзинга Пятёрочки: как работает, сколько можно заработать, какие вложения нужны. Подробное сравнение прямой и обратной франшизы, зоны ответственности сторон и условия сотрудничества
calendar_month 13 августа 2025 года
Как отличить хорошую франшизу от плохой — 8 признаков
Признаки хорошей и плохой франшизы: как выбрать надёжную бизнес-модель, избежать ошибок при покупке, на что обратить внимание при анализе бренда, юридических аспектов и поддержки франчайзера
calendar_month 21 июля 2025 года
Почему не стоит доверять отзывам о франшизах
Почему компаниям выгодно покупать отзывы и почему отзывам о франшизах не стоит доверять
calendar_month 22 июня 2025 года
Как Роспатент защищает юридические права франчайзи в России
Как договор зарегистрированный в Роспатенте защищает права франчайзи, как защитить себя от недобросовестных франшиз
calendar_month 17 мая 2025 года
Субсидия по франшизе 2025: Пошаговый план получения господдержки
Как получить субсидии до 2 млн рублей, покрывающих до половины расходов на открытие бизнеса по франшизе в 2025 году
calendar_month 19 апреля 2025 года
О проекте Франшизы России
Франшизы России – первый аналитический онлайн-проект, постоенный на базе объективных показателей деятельности франшиз, который призван повысить открытость и прозрачность рынка франчайзинга в России. Проект обеспечивает сбор и анализ массива данных из открытых государственных реестров, картографических сервисов и других источников, обработку и представление полученной информации в структурированной и единообразной форме.
Ожидается, что благодаря предложенным возможностям, потенциальные франчайзи смогут сделать более осознанный выбор в пользу качественных франшиз, тем самым снизив собственные риски, повысив эффективность капиталовложений и способствовав развитию наиболее качественных франшиз России, а так же сегмента малого и среднего предпринимательства в целом.
Франшизы России сегодня:
- 450+ Франшиз
- 40k+ Франчайзи
- 600+ Объявлений переуступок
- 2500+ Бухгалтерских балансов
- 2100+ Товарных знаков
- 43k+ Карточек судебных дел
- 95k+ Точек на картах